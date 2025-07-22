США потребовали от IT-гигантов защитить подводные кабели от «угрозы» России и Китая

Члены Конгресса США направили официальные запросы крупнейшим технологическим компаниям, включая Amazon, Google и Microsoft, с требованием усилить защиту подводных коммуникационных кабелей.
В письме, с которым ознакомилось РИА Новости, законодатели выразили обеспокоенность «скоординированной вредоносной деятельностью» со стороны России и Китая, направленной, по их мнению, на критическую инфраструктуру в Балтийском море и Индо-Тихоокеанском регионе.
Особое внимание в документе уделено возможному участию китайских подрядчиков, таких как Huawei, в прокладке и обслуживании кабельных систем. Конгрессмены подчеркивают, что это создает риски для национальной безопасности США.
Компании обязали до 4 августа предоставить детальную информацию о каждой кабельной системе, включая данные о подрядчиках и случаях предполагаемого вмешательства, такого как перехват сигналов или несанкционированный доступ.
Ранее сообщалось, что сотрудники НАСА резко раскритиковали действия администрации Трампа.