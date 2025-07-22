США потребовали от IT-гигантов защитить подводные кабели от «угрозы» России и Китая

В письме, с которым ознакомилось РИА Новости, законодатели выразили обеспокоенность «скоординированной вредоносной деятельностью» со стороны России и Китая, направленной, по их мнению, на критическую инфраструктуру в Балтийском море и Индо-Тихоокеанском регионе.