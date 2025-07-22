США одобрили продажу Болгарии береговых ракетных систем на сумму около $620 млн

По информации Пентагона, главным подрядчиком по контракту выступит норвежская компания Kongsberg Defence Aerospace. Окончательная цена сделки, которая может оказаться ниже указанной суммы в 620 миллионов долларов, будет определена после детального анализа требований Болгарии и ее финансовых возможностей, уточнили в ведомстве.