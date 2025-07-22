Ричмонд
+31°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США одобрили продажу Болгарии береговых ракетных систем на сумму около $620 млн

Госдепартамент США дал согласие на возможную продажу правительству Болгарии противокорабельной береговой системы Naval Strike Missile и сопутствующего оборудования на сумму около 620 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне.

Госдепартамент США дал согласие на возможную продажу правительству Болгарии противокорабельной береговой системы Naval Strike Missile и сопутствующего оборудования на сумму около 620 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне. Об этом пишет РИА Новости.

«Правительство Болгарии запросило приобретение береговой оборонительной системы Naval Strike Missile (NSM-CDS), включая три многофункциональные информационно-распределительные системы Link-16… Общая ориентировочная стоимость одобренной сделки составляет 620 миллионов долларов», — говорится в заявлении Пентагона.

Кроме того, Министерство обороны США планирует поставить сопутствующее оборудование: системы связи, учебные ракеты, мобильные командные пункты, пусковые установки, а также обеспечить комплексную логистическую поддержку и обучение персонала.

По информации Пентагона, главным подрядчиком по контракту выступит норвежская компания Kongsberg Defence Aerospace. Окончательная цена сделки, которая может оказаться ниже указанной суммы в 620 миллионов долларов, будет определена после детального анализа требований Болгарии и ее финансовых возможностей, уточнили в ведомстве.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам сообщение агентства Reuters о том, что американские чиновники работают над предоставлением Украине современных противокорабельных ракет — Harpoon и Naval Strike Missile.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше