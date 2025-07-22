США одобрили продажу Болгарии береговых ракетных систем на сумму около $620 млн

Госдепартамент США дал согласие на возможную продажу правительству Болгарии противокорабельной береговой системы Naval Strike Missile и сопутствующего оборудования на сумму около 620 миллионов долларов, сообщили в Пентагоне. Об этом пишет РИА Новости.
«Правительство Болгарии запросило приобретение береговой оборонительной системы Naval Strike Missile (NSM-CDS), включая три многофункциональные информационно-распределительные системы Link-16… Общая ориентировочная стоимость одобренной сделки составляет 620 миллионов долларов», — говорится в заявлении Пентагона.
Кроме того, Министерство обороны США планирует поставить сопутствующее оборудование: системы связи, учебные ракеты, мобильные командные пункты, пусковые установки, а также обеспечить комплексную логистическую поддержку и обучение персонала.
По информации Пентагона, главным подрядчиком по контракту выступит норвежская компания Kongsberg Defence Aerospace. Окончательная цена сделки, которая может оказаться ниже указанной суммы в 620 миллионов долларов, будет определена после детального анализа требований Болгарии и ее финансовых возможностей, уточнили в ведомстве.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам сообщение агентства Reuters о том, что американские чиновники работают над предоставлением Украине современных противокорабельных ракет — Harpoon и Naval Strike Missile.