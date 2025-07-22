Белый дом ответил сыну Байдена на критику миграционной политики Трампа

В Белом доме прокомментировали высказывания Хантера Байдена, в которых он подверг критике миграционную политику администрации Дональда Трампа.
По словам заместителя пресс-секретаря Абигейл Джексон, сын бывшего президента Джо Байдена недоволен ужесточением контроля на границе, которое, в частности, осложнило незаконный ввоз наркотиков в страну.
Ранее в интервью журналисту Эндрю Каллагэну Хантер Байден негативно отозвался о практике депортаций нелегальных мигрантов.
Между тем американский лидер Дональд Трамп рассказал, как мигранты могут эффективнее всего скрыться от преследования крокодилов, если попытаются сбежать из нового центра содержания нелегалов под названием «Аллигатор Алькатрас».