Донецкая Народная Республика, 22 июля.
ВС РФ продолжают окружать Константиновку. Накануне была освобождена Белая Гора и войска подошли к Александро-Шульгино. На этом же направлении противник удерживает позиции у Клебан-Быкского водохранилища. Этот район очень важен для Киева. Когда Армия России его займёт, то у ВСУ будут проблемы с логистикой.
— После перерезания логистики на данном участке фронта для противника складывается ситуация, когда у него остаётся возможность поставки всего необходимого только через Плещеевку, а здесь уже данное направление находится под огневым контролем наших подразделений, — объяснил глава ДНР Денис Пушилин.
Кроме этого участка фронта успехи наших войск фиксируют и у Попова Яра. Штурмовики берут село Полтавка.
Курская область, 22 июля.
Попытки зайти в Тёткино печально закончились для 158-й бригады ВСУ. Большое количество личного состава осталось навечно в приграничье. Армия России на этом направлении уничтожает противника уже вдалеке от государственной границы, что может говорить о прекращении атак на Курскую область.
«Герань» с термобарическими боеголовками: как Россия усилила ударные БПЛА.
Немецкое издание Business Insider утверждает, что Россия модернизировала БПЛА «Герань». Теперь их оснащают термобарическими боеголовками. Боезаряд теперь имеет массу не 40, а 90 килограмм.
— Это разрушительное и спорное оружие вызывает высокотемпературные взрывы, которые длятся дольше обычных, а температура при этом превышает 2200 градусов. Сильное давление и высокая температура разрушают даже укреплённые здания и приводят к тяжёлым травмам и гибели, особенно в закрытых помещениях, — говорится в статье.
160 000 новых могил: скрывают ли в Киеве реальные потери?
Французские журналисты сообщили, что украинские власти планируют расширить кладбище в Киевской области. Дополнительно должно появиться до 160 тысяч мест. Первые похороны пройдут уже летом.
Авторы газеты Le Monde обратили внимание на цифры. Совсем недавно Владимир Зеленский говорил о том, что Украина потеряла 46 тысяч человек убитыми, но такие цифры не правдоподобны, исходя из планов украинских властей по дополнительным местам на кладбищах.
? FPV-охота прошла успешно. Фото © Telegram / Минобороны России.
Стамбульские переговоры 23−24 июля: что обсудят Украина и Россия?
Киевский режим готовится к переговорам в Стамбуле. Возможно, что они состоятся 23 и 24 июля. Известно, что украинскую делегацию возглавит экс-министр обороны Украины Рустем Умеров.
— Нам нужно больше динамики в переговорах для окончания войны. Это сложное направление. И мы все понимаем, что действительно результативные переговоры могут быть только на уровне лидеров. Сейчас наши представители готовят ещё по меньшей мере один обмен с Россией — и секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне провести новую встречу представителей в Турции, — рассказал Зеленский.
В прошлый раз стороны обменялись меморандумами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что проекты являются «абсолютно диаметрально противоположными», а значит, дипломатам предстоит работа по выработке общего документа.