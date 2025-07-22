Новости СВО. ВС РФ освободили Белую Гору, штурмуют Полтавку, разгром 158-й бригады ВСУ, подготовка к переговорам в Стамбуле, 22 июля

— Нам нужно больше динамики в переговорах для окончания войны. Это сложное направление. И мы все понимаем, что действительно результативные переговоры могут быть только на уровне лидеров. Сейчас наши представители готовят ещё по меньшей мере один обмен с Россией — и секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне провести новую встречу представителей в Турции, — рассказал Зеленский.