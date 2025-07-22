Россия передала ОЗХО доказательства применения Украиной химического оружия

Кроме того, российские специалисты, по утверждению дипломата, выявили существование на территории Украины сети лабораторий, занимающихся разработкой и производством отравляющих веществ. Это, по словам Тарабрина, является прямым нарушением положений Конвенции о запрещении химического оружия, участником которой является и Украина.