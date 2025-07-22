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Россия передала ОЗХО доказательства применения Украиной химического оружия

В основу доказательств легли результаты анализа проб, собранных на местах предполагаемых инцидентов.

Источник: Аргументы и факты

Россия передала Техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) доказательства использования Украиной токсичных веществ. Об этом сообщил в интервью ТАСС постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.

По его словам, Москва предоставила обширный пакет документов, свидетельствующий о применении Киевом химических агентов и средств для подавления массовых беспорядков против мирных граждан и российских военнослужащих.

Как отметил Тарабрин, в основу этих доказательств легли результаты анализа проб, собранных на местах предполагаемых инцидентов. Российская сторона настаивает на объективном рассмотрении представленных материалов международным сообществом в рамках мандата ОЗХО.

Кроме того, российские специалисты, по утверждению дипломата, выявили существование на территории Украины сети лабораторий, занимающихся разработкой и производством отравляющих веществ. Это, по словам Тарабрина, является прямым нарушением положений Конвенции о запрещении химического оружия, участником которой является и Украина.

Ранее сообщалось, что Россия фиксирует случаи применения ВСУ токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, массовое производство которых налажено на Украине.