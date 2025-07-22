Восьмой гражданин Швеции погиб на Украине, воюя в составе ВСУ

Министерство иностранных дел Швеции уже получило информацию о гибели своего гражданина. Посольство королевства в Киеве в настоящее время занимается выяснением обстоятельств случившегося.
Отмечается, что это уже восьмой гражданин Швеции, погибший на украинской территории с 24 февраля 2022 года. Внешнеполитическое ведомство не разглашает дополнительные сведения о личностях этих лиц или причинах их смерти. Точное число шведов, участвующих в боевых действиях на Украине, официально не называется.
Ранее Life.ru писал, что наёмников из Бразилии и Колумбии заметили в рядах ВСУ на границе с Россией. Иностранцы воюют в Сумской области.