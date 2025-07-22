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Восьмой гражданин Швеции погиб на Украине, воюя в составе ВСУ

30-летний подданный Швеции погиб в зоне боевых действий на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил шведский телеканал SVT. По его данным, мужчина отправился на Украину воевать добровольно.

Источник: Life.ru

Министерство иностранных дел Швеции уже получило информацию о гибели своего гражданина. Посольство королевства в Киеве в настоящее время занимается выяснением обстоятельств случившегося.

Отмечается, что это уже восьмой гражданин Швеции, погибший на украинской территории с 24 февраля 2022 года. Внешнеполитическое ведомство не разглашает дополнительные сведения о личностях этих лиц или причинах их смерти. Точное число шведов, участвующих в боевых действиях на Украине, официально не называется.

Ранее Life.ru писал, что наёмников из Бразилии и Колумбии заметили в рядах ВСУ на границе с Россией. Иностранцы воюют в Сумской области.