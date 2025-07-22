Восьмой гражданин Швеции погиб на Украине, воюя в составе ВСУ

Отмечается, что это уже восьмой гражданин Швеции, погибший на украинской территории с 24 февраля 2022 года. Внешнеполитическое ведомство не разглашает дополнительные сведения о личностях этих лиц или причинах их смерти. Точное число шведов, участвующих в боевых действиях на Украине, официально не называется.