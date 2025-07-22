СМИ: на Украине заполнены все участки под захоронения бойцов ВСУ

Власти страны планируют решить проблему за счет создания новых мемориальных комплексов. Первый такой объект появится под Киевом, в районе поселка Гатное. Его начальный участок на 10 тысяч захоронений откроют уже летом 2025 года, а полная вместимость кладбища составит 130−160 тысяч могил.