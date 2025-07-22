Израиль нанес удар по Ливану для устранения участника организации «Хезболлах»

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильские военные нанесли новый удар по Ливану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление армейской пресс-службы.
По ее данным, цель атаки — ликвидация участника вооруженных формирований шиитской организации «Хезболлах». Удар был нанесен в районе города Бинт-Джубайль на юге арабской республики, добавили военные. -0-
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