Советник Нетаньяху раскритиковал призыв стран Европы к немедленному прекращению войны в Газе

«Несправедливым и вредным» назвал советник канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман совместный призыв стран Европы к немедленному прекращению войны в секторе Газа. По его мнению, это подрывает переговорный процесс, так как призыв не содержит осуждения действий движения ХАМАС.
«Данное заявление не только несправедливо, но и вредно. Оно подрывает переговорный процесс, укрепляя в ХАМАС ощущение безнаказанности и поощряя дальнейшее затягивание войны», — написал советник премьер-министра Беньямина Нетаньяху в своем телеграм-канале.
При этом Гендельман подчеркнул, что Израиль уважает международные усилия, направленные на прекращение войны и освобождение заложников. Но именно данное заявление европейских государств является не помощью, а заблуждением — оно лишь подает ХАМАС «неверный и опасный сигнал».
Отметим, что в понедельник, 21 июля, главы МИД 25 стран Европы подписали заявление с призывом немедленно прекратить войну в секторе Газа и возобновить туда полноценные поставки гуманитарной помощи.
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