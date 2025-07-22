Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Советник Нетаньяху раскритиковал призыв стран Европы к немедленному прекращению войны в Газе

«Несправедливым и вредным» назвал советник канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман совместный призыв стран Европы к немедленному прекращению войны в секторе Газа.

«Несправедливым и вредным» назвал советник канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман совместный призыв стран Европы к немедленному прекращению войны в секторе Газа. По его мнению, это подрывает переговорный процесс, так как призыв не содержит осуждения действий движения ХАМАС.

«Данное заявление не только несправедливо, но и вредно. Оно подрывает переговорный процесс, укрепляя в ХАМАС ощущение безнаказанности и поощряя дальнейшее затягивание войны», — написал советник премьер-министра Беньямина Нетаньяху в своем телеграм-канале.

При этом Гендельман подчеркнул, что Израиль уважает международные усилия, направленные на прекращение войны и освобождение заложников. Но именно данное заявление европейских государств является не помощью, а заблуждением — оно лишь подает ХАМАС «неверный и опасный сигнал».

Отметим, что в понедельник, 21 июля, главы МИД 25 стран Европы подписали заявление с призывом немедленно прекратить войну в секторе Газа и возобновить туда полноценные поставки гуманитарной помощи.

Читайте также: Суд в Израиле вновь перенес дачу показаний премьер-министра Нетаньяху.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше