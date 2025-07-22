В США раскрыли, кто заставляет Трампа угрожать РФ новыми санкциями

Сам Трамп ранее прокомментировал роль своей супруги в формировании его позиции по украинскому вопросу. Он заявил, что Мелания придерживается нейтральной позиции и не оказывает на него давления, однако разделяет стремление к скорейшему прекращению военных действий. Президент подчеркнул, что его жена «очень умная» и «хотела бы, чтобы люди перестали умирать», напоминает телеканал 360.