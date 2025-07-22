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США одобрили продажу Болгарии противокорабельных ракет на $620 миллионов

В рамках предполагаемой продажи Болгария рассчитывает получить береговую систему NSM-CDS.

Источник: Аргументы и факты

США дали предварительное согласие на возможную поставку Болгарии противокорабельной береговой оборонительной системы Naval Strike Missile и сопутствующего оборудования.

Как сообщается в заявлении Пентагона, сумма сделки может составить до 620 миллионов долларов.

В рамках предполагаемой продажи Болгария рассчитывает получить береговую систему NSM-CDS, включая три информационно-сетевые платформы Link-16, а также средства связи, учебные ракеты, пусковые установки, мобильные командные пункты, логистическое сопровождение и подготовку персонала.

Основным подрядчиком проекта обозначена норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace. При этом в Минобороны США отметили, что окончательная стоимость соглашения может быть скорректирована в зависимости от конкретных потребностей болгарской стороны и ее бюджета.

Ранее стало известно, что Германия будет участвовать в поставке Украине пяти систем Patriot в рамках договоренностей с США.