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Hill: Россия не отказывается от своих целей на Украине, несмотря на угрозы Трампа

Российское руководство продолжает последовательно добиваться своих целей в ходе специальной военной операции на Украине, несмотря на недавние угрозы Дональда Трампа ввести новые санкции.

Российское руководство продолжает последовательно добиваться своих целей в ходе специальной военной операции на Украине, несмотря на недавние угрозы Дональда Трампа ввести новые санкции.

Как сообщает американское издание The Hill, Кремль сохраняет свою принципиальную позицию, даже когда президент США поставил ультиматум о необходимости заключения перемирия в течение 50 дней.

«Кремль придерживается своих военных требований, даже когда Трамп угрожает новыми санкциями, если президент России Владимир Путин не согласится на прекращение огня с Украиной менее чем через 50 дней», — пишет издание.

Напомним, что новый раунд переговоров между делегациями России и Украины пройдет в Стамбуле 23 июля. Местом его проведения станет дворец Чираган.

Ранее сообщалось, что Украина столкнулась с нехваткой мест для захоронений погибших военных.

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