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США пообещали Германии и ЕС системы Patriot взамен переданных Украине

«Существует в целом согласие правительства США на передачу систем Patriot нам — Германии и Европейскому союзу, а мы, в свою очередь, поставим имеющиеся у нас системы Patriot в Украину», — заявил Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Берлине.

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США пообещали Германии и другим странам Евросоюза системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, если Европа передаст свои комплексы Украине. Ведется обсуждение деталей. Об этом сообщает ТАСС.

«Существует в целом согласие правительства США на передачу систем Patriot нам — Германии и Европейскому союзу, а мы, в свою очередь, поставим имеющиеся у нас системы Patriot в Украину. То есть мы поставляем и получаем замену. Однако эта замена фактически еще не закуплена. В настоящее время ведутся переговоры с американским правительством о том, откуда следует взять замену», — заявил Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Берлине. -0-

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