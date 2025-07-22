Канада выделит 14,6 млн долларов Украине на обслуживание танков Leopard 2

Макгинти уточнил, что Оттава в августе начнёт транспортировку в хаб в Польше 50 бронемашин с завершением поставок до конца года. Министр напомнил, что с февраля 2022 года общий объём военной помощи Канады Украине достиг 6,5 млрд канадских долларов ($4,75 млрд). Технический центр в Польше занимается восстановлением повреждённой украинской бронетехники, включая немецкие танки.