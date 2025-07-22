Зеленский заявил, что Украина проведет встречу с Россией в Турции 23 июля

Россия и Украина готовятся к новым переговорам в Турции, которые могут пройти 23−25 июля. Киев рассчитывает обсудить обмен пленными, возвращение вывезенных детей и возможную встречу на уровне лидеров. Москва заявляет о серьезных разногласиях в позициях сторон.
Новая встреча между делегациями России и Украины может состояться в Турции в период с 23 по 25 июля. Об этом сообщили президент Украины Владимир Зеленский, а также источники ТАСС и РИА Новости.
В вечернем видеообращении Зеленский заявил, что обсудил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым подготовку к переговорам. По его словам, встреча с российской стороной предварительно намечена на среду, 23 июля. В своем Telegram-канале он уточнил, что украинская сторона намерена обсудить возвращение пленных и вывезенных детей, а также подготовку возможной встречи лидеров двух стран.
«Это сложное направление. И мы все понимаем, что действительно результативные переговоры могут быть только на уровне лидеров», — добавил Зеленский.
Источник ТАСС в Москве сообщил, что переговоры планируются на 24 июля, а прибытие делегаций в Стамбул — накануне. Собеседник РИА Новости назвал более широкий диапазон — 24−25 июля.
ТАСС со ссылкой на источники в Турции уточнил, что встреча, как и в прошлый раз, может пройти во дворце Чираган в Стамбуле. Время начала не уточняется.
Российскую делегацию вновь возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав также войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
«Последний шанс для Украины».
Турецкое издание dikGAZETE назвало предстоящий раунд переговоров в Стамбуле «последним шансом» для Украины и ее западных союзников на достижение соглашения с Россией. По мнению авторов, в случае срыва диалога Киев может столкнуться с серьезными последствиями.
Тем временем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиции сторон по-прежнему существенно расходятся. Как сообщил Песков, проекты меморандумов, подготовленные Киевом и Москвой, остаются «диаметрально противоположными», и для их сближения потребуется значительная дипломатическая работа.
Трамп требует ускорить урегулирование.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал Россию и Украину к переговорам. На брифинге после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме он заявил, что рассчитывал на достижение сделки по урегулированию на Украине «еще два месяца назад», но «похоже, этого не произойдет».
В связи с этим американский лидер выдвинул России ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней. В случае, если этого не произойдет, он пригрозил «очень жесткими пошлинами», которые, как можно понять, будут наложены не только на Москву, но и на ее союзников и партнеров, покупающих российскую нефть.
Помимо этого, Трамп заявил о поставках на Украину «лучшей военной техники» из США, с оплатой поставок из казны Евросоюза и НАТО. В первую очередь речь идет о комплексах ПВО Patriot. Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что первые установки будут поставлены из Германии.