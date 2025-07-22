Зеленский заявил, что Украина проведет встречу с Россией в Турции 23 июля

В связи с этим американский лидер выдвинул России ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней. В случае, если этого не произойдет, он пригрозил «очень жесткими пошлинами», которые, как можно понять, будут наложены не только на Москву, но и на ее союзников и партнеров, покупающих российскую нефть.