Глава МИД Ирана заявил о приостановке процесса обогащения урана в стране

«Сейчас оно приостановлено, так как причинен серьезный ущерб, — сказал он в интервью телеканалу Fox News. — Вместе с тем, очевидно, мы не намерены отказываться от обогащения, так как оно является достижением наших ученых, более того, теперь это вопрос национальной гордости».