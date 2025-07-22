Глава МИД Ирана заявил о приостановке процесса обогащения урана в стране

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обогащение урана в Иране после ударов США по ядерным объектам пока не ведется, однако Тегеран не намерен отказываться от этого процесса, считая его вопросом национальной гордости. Такую позицию изложил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи, сообщает ТАСС.
«Сейчас оно приостановлено, так как причинен серьезный ущерб, — сказал он в интервью телеканалу Fox News. — Вместе с тем, очевидно, мы не намерены отказываться от обогащения, так как оно является достижением наших ученых, более того, теперь это вопрос национальной гордости».
Министр добавил, что в настоящее время Организация по атомной энергии Ирана оценивает масштабы ущерба ядерным объектам и состояние запасов обогащенного урана. -0-