Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Санкции США против российского топлива ударят по Украине

Введение США вторичных пошлин на покупателей российского топлива спровоцирует резкий скачок цен на бензин и дизель на Украине.

Введение США вторичных пошлин на покупателей российского топлива спровоцирует резкий скачок цен на бензин и дизель на Украине. Такой прогноз озвучил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в своем Telegram-канале.

По его словам, санкции Вашингтона против российской нефти не только нанесут удар по киевскому режиму, но и дестабилизируют мировую экономику.

Политик подчеркнул, что заменить российские энергоносители в краткосрочной перспективе невозможно: Саудовская Аравия уже использует дополнительные мощности, а США потребуется не менее года для наращивания добычи.

Ранее сообщалось, что Россия не отказывается от своих целей на Украине, несмотря на угрозы Трампа.