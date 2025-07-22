Санкции США против российского топлива ударят по Украине

Введение США вторичных пошлин на покупателей российского топлива спровоцирует резкий скачок цен на бензин и дизель на Украине. Такой прогноз озвучил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в своем Telegram-канале.
По его словам, санкции Вашингтона против российской нефти не только нанесут удар по киевскому режиму, но и дестабилизируют мировую экономику.
Политик подчеркнул, что заменить российские энергоносители в краткосрочной перспективе невозможно: Саудовская Аравия уже использует дополнительные мощности, а США потребуется не менее года для наращивания добычи.
Ранее сообщалось, что Россия не отказывается от своих целей на Украине, несмотря на угрозы Трампа.