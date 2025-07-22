Россия предоставила ОЗХО доказательства применения Украиной химоружия

Несмотря на это, как отметил дипломат, ОЗХО на протяжении последних трех лет ограничивается лишь общими заявлениями о «проверке поступающей из разных источников информации», ни разу не обратившись к России за дополнительными разъяснениями или уточнениями по поводу предоставленных материалов, передает ТАСС.