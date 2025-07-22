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Россия предоставила ОЗХО доказательства применения Украиной химоружия

Россия передала Техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обширный пакет доказательств, свидетельствующих о применении киевским режимом токсичных химикатов и средств борьбы с беспорядками против мирного населения и российских военнослужащих. Об этом сообщил сообщил постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.

Россия передала Техническому секретариату Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) обширный пакет доказательств, свидетельствующих о применении киевским режимом токсичных химикатов и средств борьбы с беспорядками против мирного населения и российских военнослужащих. Об этом сообщил сообщил постоянный представитель РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.

По словам Тарабрина, предоставленные данные подкреплены анализами проб с мест химических инцидентов, проведенными сертифицированной лабораторией Министерства обороны РФ. Российские эксперты также представили доказательства существования на Украине сети химических лабораторий, занимающихся производством отравляющих веществ, что является нарушением Конвенции о запрещении химического оружия.

— Действительно, Россия передала значительный массив информации, доказывающей использование токсичных химикатов и средств борьбы с беспорядками киевским режимом против мирного населения и военнослужащих ВС РФ, — заявил Тарабрин.

Несмотря на это, как отметил дипломат, ОЗХО на протяжении последних трех лет ограничивается лишь общими заявлениями о «проверке поступающей из разных источников информации», ни разу не обратившись к России за дополнительными разъяснениями или уточнениями по поводу предоставленных материалов, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что украинские военные с помощью тяжелого беспилотника, известного как «Баба-яга», сбросили на мирных жителей в Дзержинске боеприпас с токсичным веществом.