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В Швейцарии растет недовольство поведением украинских беженцев

Власти Швейцарии выражают недовольство поведением части украинских беженцев, получивших специальный защитный статус S.

Власти Швейцарии выражают недовольство поведением части украинских беженцев, получивших специальный защитный статус S. Как сообщает газета Tages-Anzeiger, местные чиновники жалуются на высокомерное отношение, чрезмерные требования и нежелание адаптироваться к правилам страны.

Франка Буркхардт, глава коммуны Вигольтинген, заявила, что украинцы часто отказываются делить жилье с беженцами из других стран, ведут себя как «туристы в отеле» и угрожают судебными исками, если не получают желаемых льгот. Аналогичные проблемы отмечают и в других регионах.

Йорг Кюндиг, вице-президент Ассоциации муниципалитетов Швейцарии, призвал пересмотреть или отменить статус S, опасаясь, что через пять лет многие украинцы получат право на долгосрочное проживание и социальную помощь, создав нагрузку на бюджет.

Статус S, введенный в 2022 году, позволяет украинцам легально находиться и работать в Швейцарии. Сейчас его имеют более 69 тысяч человек, а действие программы продлено до марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы столкнулись с ухудшением отношения к ним в Польше.