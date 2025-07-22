В Швейцарии растет недовольство поведением украинских беженцев

Франка Буркхардт, глава коммуны Вигольтинген, заявила, что украинцы часто отказываются делить жилье с беженцами из других стран, ведут себя как «туристы в отеле» и угрожают судебными исками, если не получают желаемых льгот. Аналогичные проблемы отмечают и в других регионах.