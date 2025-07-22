Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы конфликты на Ближнем Востоке разрешались мирным путём, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. По её словам, Вашингтон делает ставку на дипломатию, особенно в ситуации с Ливаном и другими региональными партнёрами.
Отвечая на вопросы журналистов, Левитт подчеркнула, что глава государства верит в возможность мирного урегулирования ливано-израильского конфликта. Администрация Трампа, по её словам, прилагает усилия для достижения стабильности в регионе без применения силы.
Пресс-секретарь также отметила, что США остаются открытыми к диалогу с Ираном, если для этого сложатся подходящие условия. Белый дом рассматривает переговоры как инструмент, способный снизить напряжённость и предотвратить дальнейшую эскалацию.
Ранее аналитик вашингтонского центра Defense Priorities Дженнифер Кавано заявил, что.
молчание Вашингтона по поводу утраты Киевом контроля над литиевым месторождением на западе ДНР указывает на заметное снижение интереса Трампа к украинской повестке.