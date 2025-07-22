Трамп нацелился на дипломатическое решение конфликтов на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы конфликты на Ближнем Востоке разрешались мирным путём, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. По её словам, Вашингтон делает ставку на дипломатию, особенно в ситуации с Ливаном и другими региональными партнёрами.