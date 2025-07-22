В США обеспокоились безопасностью подводных кабелей из-за России

Законодатели выражают обеспокоенность тем, насколько эффективно американские IT-компании защищают кабельные сети от вмешательства со стороны недружественных структур, особенно в части проектов, связанных с прокладкой и техническим обслуживанием. Дополнительные опасения вызывает участие китайских компаний, в частности Huawei, в обеспечении этих коммуникаций, что рассматривается в США как потенциальная угроза национальной безопасности.