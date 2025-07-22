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В США обеспокоились безопасностью подводных кабелей из-за России

Законодатели выражают обеспокоенность тем, насколько эффективно американские IT-компании защищают кабельные сети от вмешательства.

Источник: Аргументы и факты

Американские законодатели обратились к руководству крупных технологических корпораций, включая Amazon, Google и Microsoft, с требованием усилить меры по защите подводных коммуникационных кабелей.

Поводом для обращения стали подозрения в потенциальной угрозе со стороны России и Китая.

В письме, оказавшемся в распоряжении СМИ, отмечается, что имеются свидетельства скоординированной активности, приписываемой КНР и РФ, направленной против подводной инфраструктуры в ключевых регионах, таких как Балтийское море и Индо-Тихоокеанский регион.

Законодатели выражают обеспокоенность тем, насколько эффективно американские IT-компании защищают кабельные сети от вмешательства со стороны недружественных структур, особенно в части проектов, связанных с прокладкой и техническим обслуживанием. Дополнительные опасения вызывает участие китайских компаний, в частности Huawei, в обеспечении этих коммуникаций, что рассматривается в США как потенциальная угроза национальной безопасности.

Ранее полиция Финляндии завершила предварительное расследование в отношении танкера Eagle S, подозреваемого в повреждении подводных кабелей в Балтийском море.