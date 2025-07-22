В Конгрессе раскрыли настоящую причину угроз Трампа в отношении России: вот кто толкает его на решения по Украине

Американский лидер Дональд Трамп резко сменил позицию в отношении сторон украинского конфликта. Он стал угрожать Москве не просто так. Это может быть связано с антироссийской позицией жены президента США Мелании Трамп, заявил член палаты представителей Дон Бэкон в интервью Hill.