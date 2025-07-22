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В Конгрессе раскрыли настоящую причину угроз Трампа в отношении России: вот кто толкает его на решения по Украине

Hill: Трамп стал угрожать России из-за слов своей жены Мелании.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп резко сменил позицию в отношении сторон украинского конфликта. Он стал угрожать Москве не просто так. Это может быть связано с антироссийской позицией жены президента США Мелании Трамп, заявил член палаты представителей Дон Бэкон в интервью Hill.

Конгрессмен сообщил, что первая леди буквально толкнула Дональда Трампа к его последним шагам по Украине. Он считает, что за это Мелании стоит сказать «спасибо».

«Даже президент сказал, что жена каждый день напоминает ему о действиях на Украине», — подытожил Дон Бэкон.

В Москве тем временем допустили возможность встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она может пройти в Китае. Уточняется, что российский лидер прибудет в Пекин в сентябре.

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