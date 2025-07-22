На Украине объяснили, с чем связаны обыски у детективов НАБУ

Обыски у детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) связаны с тем, что руководитель организации «отбился от рук» главы офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака. Такое предположение высказала депутат Верховной рады Украины Анна Скороход.
По ее мнению, теперь главу НАБУ «будут менять».
«Главу НАБУ, который немножко отбился от рук Андрея Борисовича Ермака будут менять. Это карательное мероприятие. И о том, что офис Зеленского хочет поменять главу НАБУ, слухи ходят уже последние три-четыре месяца», — заявила парламентарий в интервью на YouTube-канале журналистки Ланы Шевчук.
Вместе с тем Скороход подчеркнула, что для смены руководителя НАБУ нужны «качественные прецеденты». Чаще всего таковыми выступают якобы «доказательства» сотрудничества с Россией.
Украинское издание «Страна.ua» ранее проинформировало, что обыски детективов НАБУ идут в разных регионах страны. Ряд детективов обвинили в государственной измене, торговле с Россией и коррупции. В самом НАБУ заявили, что обыски проходят без постановления суда.
Ранее также сообщалось, что на Украине задержали одного из руководителей НАБУ.