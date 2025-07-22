На Украине объяснили, с чем связаны обыски у детективов НАБУ

«Главу НАБУ, который немножко отбился от рук Андрея Борисовича Ермака будут менять. Это карательное мероприятие. И о том, что офис Зеленского хочет поменять главу НАБУ, слухи ходят уже последние три-четыре месяца», — заявила парламентарий в интервью на YouTube-канале журналистки Ланы Шевчук.