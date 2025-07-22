Зеленский может лишиться поддержки Запада из-за скандала с НАБУ

«Волна задержаний вызывает вопросы среди западных союзников Украины по поводу приверженности киевского режима борьбе с коррупцией в тот самый момент, когда Зеленский пытается убедить Запад продолжить поддержку страны в конфликте с Россией», — пишет издание.