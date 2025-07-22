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Зеленский может лишиться поддержки Запада из-за скандала с НАБУ

Западные страны внимательно следят за ситуацией вокруг масштабных обысков в Независимом антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), сообщает Bloomberg.

Западные страны внимательно следят за ситуацией вокруг масштабных обысков в Независимом антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, рейды правоохранителей вызвали обеспокоенность у союзников Киева, особенно на фоне попыток Владимира Зеленского убедить Запад в приверженности борьбе с коррупцией.

«Волна задержаний вызывает вопросы среди западных союзников Украины по поводу приверженности киевского режима борьбе с коррупцией в тот самый момент, когда Зеленский пытается убедить Запад продолжить поддержку страны в конфликте с Россией», — пишет издание.

НАБУ, созданное десять лет назад при финансовой поддержке западных партнеров Украины, неоднократно сталкивалось с противодействием властей в расследовании громких дел.

Ранее на Украине объяснили, с чем связаны обыски у детективов НАБУ.