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Депутат Рады заявила, что Украина превратилась в полигон для утилизации

Западные страны используют Украину как полигон для утилизации своего устаревшего оружия.

Западные страны используют Украину как полигон для утилизации своего устаревшего оружия. Такое заявление в эфире YouTube-канала журналистки Ланы Шевчук сделала депутат Верховной рады Анна Скороход.

«Мы уже давно полигон. Нам же дали все старье, которое им надо было утилизировать за деньги. Они его продали Украине и утилизировали здесь, в Украине бесплатно. Ещё и мы выплатим за него кредиты», — объяснила нардеп.

В Москве неоднократно заявляли, что поставки оружия Киеву лишь затягивают урегулирование украинского конфликта. Также это напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт.

Ранее депутат Скороход рассказала, с чем связаны обыски депутатов НАБУ.

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