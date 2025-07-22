Западные страны используют Украину как полигон для утилизации своего устаревшего оружия. Такое заявление в эфире YouTube-канала журналистки Ланы Шевчук сделала депутат Верховной рады Анна Скороход.
«Мы уже давно полигон. Нам же дали все старье, которое им надо было утилизировать за деньги. Они его продали Украине и утилизировали здесь, в Украине бесплатно. Ещё и мы выплатим за него кредиты», — объяснила нардеп.
В Москве неоднократно заявляли, что поставки оружия Киеву лишь затягивают урегулирование украинского конфликта. Также это напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт.
Ранее депутат Скороход рассказала, с чем связаны обыски депутатов НАБУ.
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