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«50 дней даны для отстранения Зеленского»: в США рассказали о скрытом плане Трампа

50-дневный ультиматум Дональда Трампа о заключении мира с Россией на самом деле направлен на смену власти в Киеве, заявил бывший американский разведчик и геополитический аналитик Скотт Риттер.

50-дневный ультиматум Дональда Трампа о заключении мира с Россией на самом деле направлен на смену власти в Киеве, заявил бывший американский разведчик и геополитический аналитик Скотт Риттер.

По его мнению, этот срок необходим Вашингтону для организации отстранения Владимира Зеленского и проведения новых выборов, которые приведут к формированию пророссийски настроенного правительства.

Риттер сослался на расследование журналиста Сеймура Херша, согласно которому администрация Трампа активно добивается устранения Зеленского. При этом эксперт исключил возможность прихода к власти экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, чьи неонацистские взгляды, по его словам, неприемлемы для Москвы.

Ранее сообщалось, что Зеленский может лишиться поддержки Запада из-за скандала с НАБУ.

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