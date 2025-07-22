Белый дом исключил репортера WSJ из пула перед поездкой Трампа в Шотландию

Под «клеветническими заявлениями» понимается публикация WSJ, согласно которой примерно 20 лет назад Дональд Трамп направил на день рождения финансисту Джеффри Эпштейну записку с обнаженным женским бюстом. По словам Дональда Трампа, еще до выхода материала он связывался с газетой и говорил, что такой открытки он не отправлял, а после публикации пообещал засудить газету.