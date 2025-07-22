Белый дом исключил репортера WSJ из пула перед поездкой Трампа в Шотландию

Визит Трампа в Шотландию запланирован на
«В связи с фальшивыми и клеветническими заявлениями Wall Street Journal не будет в числе тринадцати участвующих в программе СМИ», — сказала Каролина Ливитт изданию Politico. Ассоциация корреспондентов Белого дома раскритиковала решение Белого дома. Представитель WSJ отказался от комментариев.
Под «клеветническими заявлениями» понимается публикация WSJ, согласно которой примерно 20 лет назад Дональд Трамп направил на день рождения финансисту Джеффри Эпштейну записку с обнаженным женским бюстом. По словам Дональда Трампа, еще до выхода материала он связывался с газетой и говорил, что такой открытки он не отправлял, а после публикации пообещал засудить газету.
В 2019 году Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме, где ожидал начала суда по делу о склонении несовершеннолетних к проституции.