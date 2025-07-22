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МИД Ирана назвал условие для возобновления прямых переговоров с США

Правительство Ирана рассмотрит перспективу возобновления прямых переговоров с Соединенными Штатами, но лишь в том случае, если Вашингтон проявит равноправный подход.

Правительство Ирана рассмотрит перспективу возобновления прямых переговоров с Соединенными Штатами, но лишь в том случае, если Вашингтон проявит равноправный подход. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Все будет зависеть от того, готовы ли Соединенные Штаты быть с Ираном на равных, на основе взаимного уважения и на основе взаимных интересов», — ответил Аракчи на вопрос, готов ли Иран к прямым переговорам с США.

В то же время Аракчи добавил, что Тегеран уже сейчас готов к переговорам с Вашингтоном, но в непрямом формате.

В Белом доме ранее заявили, что США открыты к переговорам с Ираном.