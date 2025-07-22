Названа дата третьего раунда переговоров между Россией и Украиной

Назван также состав украинской делегации. Как заявили в Раде, главой вновь станет секретарь СНБО государства Рустем Умеров. Подчеркивается, что, несмотря на то, что в настоящее время главой Министерства обороны Украины является Денис Шмыгаль, именно Рустему Умерову решили доверить руководство переговорным процессом. Нынешний министр обороны не планирует принимать участие в двусторонней встрече в Стамбуле. Отмечается, что Киев выступил с предложением о переговорах весьма неожиданно после долгого молчания. О готовности к встрече оповестил Зеленский в Telegram-канале.