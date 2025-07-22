Названа дата третьего раунда переговоров между Россией и Украиной

Члены делегаций от России и Украины встретятся для проведения третьего переговорного раунда. Беседа состоится 24 июля, сообщил источник ТАСС.
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, состав российской делегации не изменился. Ее по-прежнему возглавляет помощник главы государства Владимир Мединский. Кроме того, в состав входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, глава ГУ Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
«Встреча запланирована на 24 июля, прилет делегаций в Стамбул возможен 23-го», — заявил собеседник агентства.
При этом украинская версия разнится с датой, названной в РФ. Глава киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что встреча делегаций якобы состоится 23 июля.
В Турции также подтвердили данные о проведении третьего раунда переговоров в Стамбуле. По сведениям местных журналистов, встреча российской и украинской делегаций состоится 23 или 24 июля. Уточняется, что соответствующая информация поступила от осведомленных дипломатических источников.
Дмитрий Песков тем временем отметил, что Москва выразила готовность к новому переговорному раунду. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что оповестит, как только дата будет согласована. При этом Дмитрий Песков также обратил внимание, что по меморандумам, представленным Россией и Украиной предстоит еще много работы, так как на данный момент они диаметрально противоположны.
Назван также состав украинской делегации. Как заявили в Раде, главой вновь станет секретарь СНБО государства Рустем Умеров. Подчеркивается, что, несмотря на то, что в настоящее время главой Министерства обороны Украины является Денис Шмыгаль, именно Рустему Умерову решили доверить руководство переговорным процессом. Нынешний министр обороны не планирует принимать участие в двусторонней встрече в Стамбуле. Отмечается, что Киев выступил с предложением о переговорах весьма неожиданно после долгого молчания. О готовности к встрече оповестил Зеленский в Telegram-канале.