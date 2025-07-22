Советник офиса Нетаньяху назвал несправедливым заявление 25 стран по Газе

Совместный призыв ряда стран к немедленному прекращению войны в секторе Газа и восстановлению гуманитарных поставок является односторонним и подрывающим мирные усилия, заявил советник канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.
По его словам, такое заявление несправедливо по отношению к Израилю, поскольку в нём отсутствует критика в адрес ХАМАС или призыв к давлению на группировку.
Гендельман подчеркнул, что подобные инициативы не только не способствуют урегулированию конфликта, но и усиливают у ХАМАС ощущение безнаказанности, поощряя продолжение боевых действий. Он заявил, что Израиль ценит международные усилия, направленные на освобождение заложников и окончание войны, но считает это конкретное заявление ошибочным и вредным.
По мнению израильского чиновника, реальное препятствие на пути к прекращению огня — это сама группировка ХАМАС. Именно она, как отметил Гендельман, развязала текущий конфликт, удерживает заложников и блокирует любые разумные предложения по перемирию, которые Израиль уже не раз принимал.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время Израиль нанесет показательные удары по Сирии, но эскалация продлится не больше нескольких дней.