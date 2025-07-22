Словакия увеличит импорт российского газа за счёт новых европейских санкций

Директор по торговле SPP Михал Лалик заявил, что российский газ остаётся наиболее экономически выгодным вариантом для страны. Действующий контракт SPP с «Газпромом» заключён до 2034 года, что позволяет Словакии продолжать импорт, в то время как другие страны ЕС должны полностью отказаться от российских энергоносителей к концу 2027 года.