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Депутат Рады Скороход: обыски в НАБУ инициированы Ермаком

Скороход охарактеризовала действия силовиков как репрессивные меры.

Источник: Аргументы и факты

По мнению депутата Верховной рады Анны Скороход, проведённые 21 июля масштабные обыски в украинском Национальном антикоррупционном бюро стали следствием инициативы главы офиса президента Андрея Ермака.

Такое заявление она сделала в интервью телеведущей Лане Шевчук, видео с разговором опубликовано на YouTube-канале журналистки.

Скороход охарактеризовала действия силовиков как репрессивные меры, объяснив это тем, что директор НАБУ Семен Кривонос якобы утратил контроль со стороны Ермака. По словам парламентария, в окружении президента уже несколько месяцев обсуждается идея замены руководителя ведомства, однако сделать это без шума не удавалось.

Она также указала, что повод для давления формируется на основании обвинений, связанных с угрозой национальной безопасности и возможной связью с Россией, что, по её мнению, служит инструментом для создания нужного прецедента.

Ранее украинский депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, заявил, что Служба безопасности Украины во время обысков в Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре изъяла материалы, касающиеся расследований против ближайшего окружения Владимира Зеленского.