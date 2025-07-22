Депутат Рады Скороход: обыски в НАБУ инициированы Ермаком

Скороход охарактеризовала действия силовиков как репрессивные меры, объяснив это тем, что директор НАБУ Семен Кривонос якобы утратил контроль со стороны Ермака. По словам парламентария, в окружении президента уже несколько месяцев обсуждается идея замены руководителя ведомства, однако сделать это без шума не удавалось.