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Израиль ответил на призыв 27 стран прекратить войну в Газе

Призыв более двух десятков стран к немедленному прекращению военных действий в секторе Газа и возобновлению полноценных поставок гуманитарной помощи является «несправедливым и вредным», а также подрывает переговорный процесс, написал в своем телеграм-канале советник премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман.

Источник: РБК

Ранее главы МИД 27 стран и комиссар Европейского союза по вопросам равенства, готовности и управления кризисами Хаджа Лахбиб призвали Израиль прекратить войну в секторе Газа и разрешить доставку туда гуманитарной помощи. Подпись под документом поставили главы 24 внешнеполитических ведомств, в частности, Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады и других стран.

«Мы с уважением относимся к международным усилиям, направленным на прекращение войны и освобождение заложников, но должны прямо сказать: совместное заявление группы стран — это не помощь, а заблуждение, которое подает ХАМАСу неверный и опасный сигнал», — написал Гендельман.

ЦАХАЛ начала наземную операцию в секторе Газа после того, как 7 октября 2023 года палестинские боевики напали на приграничные регионы Израиля, одновременно нанося ракетные удары по другим частям государства. В результате в Израиле погибли более 1,2 тыс. человек, еще сотни были взяты в плен.

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