В Иране заявили, что готовы к диалогу с США только в непрямых переговорах

При этом президент США Дональд Трамп недавно заявил об «отчаянной заинтересованности» Ирана в возобновлении переговоров по ядерной программе и готовности Вашингтона к диалогу. В Тегеране указали, что возобновление переговоров с США возможно только при условии готовности Вашингтона к взаимовыгодной и сбалансированной ядерной сделке.