В Ирландии заявили, что призывающий к ударам по России генерал хочет похоронить Европу

Генерал-майор Вооруженных сил Германии Кристиан Фройдинг, который призвал наносить удары по территории России, хочет похоронить Европу. Такое заявление сделал ирландский журналист Чей Боуз.
«Немецкий генерал выглядит так, будто он спит в гробу. И он желает, чтобы Европа сделала так же. Навсегда», — написал журналист в социальной сети.
К слову, генерал-майор Фройдинг ранее выступил с призывом наносить удары по аэродромам и инфраструктуре России. По его мнению, это поможет Украине эффективно противодействовать «нарастающему преимуществу России в воздухе».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал угрожающее заявление о дальнобойных ударах по России.