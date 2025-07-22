Жители приграничных районов Запорожской области оказались под угрозой из-за запоздалого объявления эвакуации киевскими властями.
Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, такая задержка связана со страхом украинского руководства перед общественной реакцией: ранняя эвакуация означала бы признание невозможности сдержать наступление российских войск.
По словам собеседника агентства, Киев до последнего уверял население в безопасности, но теперь люди рискуют попасть в эпицентр боев, пока ВСУ экстренно создают укрепления в жилых районах.
«Обстановка в приграничных районах Запорожской области сейчас весьма напряженная, так как Киев, как и прежде, объявил эвакуацию районов слишком поздно, и сейчас жители рискуют оказаться в зоне активных боевых действий», — сказал собеседник агентства.
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