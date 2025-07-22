Азаров: новые пошлины США на российское топливо ударят по Украине

Бывший глава украинского правительства Николай Азаров в своем Telegram-канале выразил мнение, что введение Соединёнными Штатами дополнительных пошлин в отношении покупателей российского топлива может спровоцировать стремительный рост стоимости бензина и дизеля на Украине.
По его словам, такие ограничения ударят не только по глобальному рынку, но и по украинской экономике, поскольку рост цен будет ощутим сразу.
Азаров подчеркнул, что подобные меры фактически способны дестабилизировать мировую экономику, так как российские энергоресурсы, по его оценке, являются незаменимыми. Он также добавил, что Саудовская Аравия уже задействовала свои резервные скважины, а США потребуется около года для наращивания объемов добычи до необходимых показателей.
Ранее сенатор Линдси Грэм* сообщил в эфире Fox News, что президент США Дональд Трамп намерен ввести стопроцентные пошлины в отношении государств, закупающих нефть у России, в частности, Индии, Китая и Бразилии.
*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.