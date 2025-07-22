Азаров: новые пошлины США на российское топливо ударят по Украине

Азаров подчеркнул, что подобные меры фактически способны дестабилизировать мировую экономику, так как российские энергоресурсы, по его оценке, являются незаменимыми. Он также добавил, что Саудовская Аравия уже задействовала свои резервные скважины, а США потребуется около года для наращивания объемов добычи до необходимых показателей.