Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Азаров: новые пошлины США на российское топливо ударят по Украине

Политик отметил, что фактически введение вторичных пошлин на российскую нефть уничтожит мировую экономику.

Источник: Аргументы и факты

Бывший глава украинского правительства Николай Азаров в своем Telegram-канале выразил мнение, что введение Соединёнными Штатами дополнительных пошлин в отношении покупателей российского топлива может спровоцировать стремительный рост стоимости бензина и дизеля на Украине.

По его словам, такие ограничения ударят не только по глобальному рынку, но и по украинской экономике, поскольку рост цен будет ощутим сразу.

Азаров подчеркнул, что подобные меры фактически способны дестабилизировать мировую экономику, так как российские энергоресурсы, по его оценке, являются незаменимыми. Он также добавил, что Саудовская Аравия уже задействовала свои резервные скважины, а США потребуется около года для наращивания объемов добычи до необходимых показателей.

Ранее сенатор Линдси Грэм* сообщил в эфире Fox News, что президент США Дональд Трамп намерен ввести стопроцентные пошлины в отношении государств, закупающих нефть у России, в частности, Индии, Китая и Бразилии.

*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше