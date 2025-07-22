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Запад может лишить Киев поддержки из-за действий против НАБУ

Давление на сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) может обернуться для киевского руководства потерей западной поддержки. Об этом предупредила посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова.

Источник: Life.ru

Её заявление стало реакцией на совместное обращение послов стран G7 в Киеве, выразивших обеспокоенность происходящим вокруг НАБУ.

«Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы сохранить поддержку», — подчеркнула Матернова в соцсети X.

Напомним, СБУ провела обыски в НАБУ, подозревая его сотрудников в связях с Россией. Один из детективов якобы вёл бизнес в России через своего отца. В ответ на действия СБУ, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура резко осудили обыски. СМИ предполагают, что эти меры могут быть попыткой киевских властей ослабить влияние антикоррупционного бюро.

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