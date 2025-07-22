Запад может лишить Киев поддержки из-за действий против НАБУ

Напомним, СБУ провела обыски в НАБУ, подозревая его сотрудников в связях с Россией. Один из детективов якобы вёл бизнес в России через своего отца. В ответ на действия СБУ, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура резко осудили обыски. СМИ предполагают, что эти меры могут быть попыткой киевских властей ослабить влияние антикоррупционного бюро.