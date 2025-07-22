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Соскин: к зиме Украину может ждать продовольственная катастрофа

Как подчеркнул политик, это может быть расплатой Зеленского за ошибки.

Источник: ru.freepik.com

Олег Соскин, ранее занимавший должность помощника экс-президента Украины Леонида Кучмы, допустил, что к зимнему периоду страна может оказаться на грани продовольственного кризиса из-за нашествия саранчи, мигрировавшей из Египта.

Об этом он заявил на своём YouTube-канале.

По его словам, значительная часть Запорожья и области оказались охвачены роем насекомых, прилетевших, как утверждается, со стороны Каховского водоема.

Соскин сравнил происходящее с библейскими египетскими казнями, усмотрев в этом символику и своего рода «расплату» за Владимира Зеленского, допущенные за время его правления.