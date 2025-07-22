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ВОЗ сообщила о задержании своих сотрудников в Газе израильской армией

Два сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и двое членов их семей были задержаны израильскими военными во время операции в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.

Два сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и двое членов их семей были задержаны израильскими военными во время операции в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус в своем аккаунте в соцсети X.

По его словам, военные принудительно эвакуировали женщин и детей в сторону гуманитарной зоны Эль-Маваси на фоне продолжающихся боев. Мужчин-сотрудников организации задержали, надели на них наручники, раздели догола и допросили под прицелом оружия.

К настоящему моменту трое из четырех задержанных уже освобождены, один остается под стражей. Гебрейесус также сообщил, что 32 сотрудника ВОЗ были экстренно эвакуированы в штаб-квартиру организации.

В ходе инцидента на основном складе ВОЗ произошел взрыв, вызвавший пожар.

Ранее сообщалось, что число погибших в сирийской Эс-Сувейде возросло за сутки на 146.