ВОЗ сообщила о задержании своих сотрудников в Газе израильской армией

Два сотрудника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и двое членов их семей были задержаны израильскими военными во время операции в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус в своем аккаунте в соцсети X.