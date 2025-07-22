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РФ и Украина планируют обсудить на переговорах гуманитарные вопросы

В ходе переговоров Москва и Киев могут обсудить меморандумы и ряд гуманитарных вопросов.

Источник: Комсомольская правда

На текущей неделе состоится третий раунд переговоров между Москвой и Киевом. В ходе беседы члены делегаций могут затронуть, в том числе, гуманитарные вопросы, пишет РИА Новости.

В материале говорится, что российские и украинские дипломаты также обсудят тексты меморандумов по приостановке огня. Их члены делегаций представили на прошлой встрече.

«Предполагается обмен мнениями по меморандумам о видении мирного урегулирования, которыми делегации обменялись ранее, и обсуждение ряда гуманитарных вопросов», — рассказала собеседник агентства.

Турецкие журналисты тем временем также подтвердили данные о проведении третьего раунда переговоров в Стамбуле. Уточняется, что встреча может пройти уже 23 или 24 июля.