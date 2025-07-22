В Норвегии объяснили отсутствие соглашений по поставкам ЗРК Patriot Украине

Глава правительства рассказал, что Осло и Берлин хотят удостовериться, что получат компенсации за оплату контрактов на поставку указанных комплексов на Украину. Кроме того, Норвегия также попросила США предоставить информацию о процессе передачи Киеву этих систем ПВО.