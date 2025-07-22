Германия и Норвегия ждут гарантий от США, в связи с чем соглашения по передаче зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot киевскому режиму ещё не заключены, сообщила норвежская вещательная компания NRK со ссылкой на премьер-министра королевства Йонаса Гара Стёре.
Глава правительства рассказал, что Осло и Берлин хотят удостовериться, что получат компенсации за оплату контрактов на поставку указанных комплексов на Украину. Кроме того, Норвегия также попросила США предоставить информацию о процессе передачи Киеву этих систем ПВО.
По словам Стёре, он надеется, что вопрос решится «в ближайшее время».
Напомним, ранее норвежское издание Steigan написало, что Норвегия извлекает выгоду из украинского конфликта, прикрываясь благими намерениями. Журналисты отметили, что Осло получает огромные доходы от предоставления помощи киевскому режиму.