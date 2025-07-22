США рассекретили документы об убийстве Мартина Лютера Кинга

США опубликовали ранее засекреченные документы ФБР, связанные с убийством правозащитника Мартина Лютера Кинга-младшего в 1968 году. Об этом сообщила директор Национальной разведки Тулси Габбард в соцсети X.
В рассекреченных материалах — более 230 тысяч страниц, включая служебные записки ФБР, версии следствия, показания сокамерника осужденного убийцы Джеймса Эрла Рэя и другие детали расследования.
Мартин Лютер Кинг, лидер движения за гражданские права, был застрелен в Мемфисе (Теннесси) в возрасте 39 лет. Его гибель спровоцировала массовые протесты в более чем 100 американских городах — крупнейшие волнения со времен Гражданской войны.
Решение о рассекречивании приняла директор разведки Тулси Габбард в соответствии с директивой Дональда Трампа о прозрачности — ранее по этому же механизму были раскрыты архивы по убийствам Джона и Роберта Кеннеди.
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