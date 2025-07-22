Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе

В ответ на удары Вооружённых сил Украины по гражданским объектам российские войска регулярно наносят удары по позициям личного состава, военной техники и наёмников, а также по ключевой инфраструктуре Украины — энергетическим объектам, предприятиям оборонной промышленности, центрам военного управления и связи.