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Мэр Одессы сообщил о взрывах в городе

В Одессе прогремели взрывы, сообщил мэр города Геннадий Труханов в своём Telegram-канале.

В Одессе прогремели взрывы, сообщил мэр города Геннадий Труханов в своём Telegram-канале. В области объявлена воздушная тревога.

В ответ на удары Вооружённых сил Украины по гражданским объектам российские войска регулярно наносят удары по позициям личного состава, военной техники и наёмников, а также по ключевой инфраструктуре Украины — энергетическим объектам, предприятиям оборонной промышленности, центрам военного управления и связи.

Ранее в Днепропетровской области пожаловались на мощнейшую атаку на Павлоград.