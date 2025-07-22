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Администрация США рассекретила документы об убийстве Мартина Лютера Кинга

Впервые в истории США рассекретили 230 тысяч документов Федерального бюро расследований (ФБР), касающихся расследования трагической гибели борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга — младшего. Директор Национальной разведки Тулси Габбард в соцсети X отметила, что среди обнародованных материалов находятся не только детали следствия, но и внутренние записки ФБР, различные версии произошедшего, а также свидетельства сокамерника осуждённого убийцы Джеймса Эрла Рэя, который утверждал, что вёл разговоры о возможном заговоре.

Источник: Life.ru

Напомним, что Мартин Лютер Кинг — младший, один из самых известных лидеров движения за гражданские права афроамериканцев, был застрелен 4 апреля 1968 года в Мемфисе (штат Теннесси) в возрасте 39 лет. Это преступление вызвало массовые волнения и акции протеста более чем в ста городах США.

Официальным убийцей был признан ранее неоднократно судимый Джеймс Эрл Рей, приговорённый к 99 годам лишения свободы и умерший в тюрьме в 1998 году. Однако обстоятельства убийства уже несколько десятилетий вызывают споры и порождают многочисленные теории заговора, предполагающие участие в преступлении организованных групп или государственных структур.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение о важности раскрытия всех данных, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, который обвиняется в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Илон Маск, известный предприниматель, также призвал к публикации документов, касающихся этого громкого дела.

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