Тегеран назвал условие для возобновления прямых переговоров с США

«В данный момент нет, но, возможно, в будущем. Все зависит от того, готовы ли США взаимодействовать с Ираном на равных, на основе взаимного уважения, на основе общих интересов», — сказал Арагчи, отвечая на вопрос интервьюера о том, возможны ли когда-нибудь прямые контакты между иранской стороной и администрацией президента США Дональда Трампа.