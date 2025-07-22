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Тегеран назвал условие для возобновления прямых переговоров с США

Иран допускает возможность прямых переговоров с США по иранской ядерной программе в будущем, если Вашингтон будет готов вести их на основе принципа равноправия, заявил в глава МИД исламской республики Аббас Арагчи в интервью телеканалу Fox News.

Источник: РБК

«В данный момент нет, но, возможно, в будущем. Все зависит от того, готовы ли США взаимодействовать с Ираном на равных, на основе взаимного уважения, на основе общих интересов», — сказал Арагчи, отвечая на вопрос интервьюера о том, возможны ли когда-нибудь прямые контакты между иранской стороной и администрацией президента США Дональда Трампа.

По его словам, неготовность к прямым переговорам связана с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который «не был успешным».

Иран и США с апреля провели пять раундов непрямых переговоров о новой ядерной сделке при посредничестве Омана. Шестой раунд был назначен на 15 июня, однако в ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, объяснив это приближением Тегерана к созданию ядерной бомбы. Иран объявил ответную операцию.

В ночь на 22 июня США открыто вступили в конфликт и нанесли удары по важнейшим объектам иранской ядерной программы. Иран ответил ударом по американской базе в Катаре. 24 июня Трамп объявил о соглашении сторон о прекращении огня.

27 июня Арагчи заявил, что договоренностей о возобновлении переговоров между США и Ираном на данный момент нет.

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