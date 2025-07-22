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Миграция «под ключ»: как Приморье перекрывает кислород нелегалам

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля, ФедералПресс. Агентство миграционной политики Приморского края намерено решить две ключевые задачи: обеспечить местных работодателей необходимыми трудовыми ресурсами и установить контроль над потоком иностранных работников, в особенности из Узбекистана, переведя его из теневого сектора в правовое поле.

Источник: AP 2024

«Цель в том, чтобы мигранты не шли стихийно на Луговую и в подобные места, а приезжали по механизму», — заявил руководитель ведомства Михаил Сорокин VLADIVOSTOK1.RU.

Сорокин акцентировал внимание на уникальности созданной структуры для России, отметив, что подобных агентств в других регионах пока нет. Уже достигнуты первые результаты: заключено соглашение с партнерской организацией в Узбекистане, куда недавно состоялся рабочий визит приморской делегации.

Важной частью системы является предварительный медицинский скрининг в Узбекистане, включающий тесты на ВИЧ, гепатиты и другие заболевания. Это позволяет отсеять непригодных к работе кандидатов еще до их выезда, сберегая их средства на бесполезную поездку (повторное медобследование проводится уже по прибытии в Россию). Кроме того, все мигранты, направляемые по линии агентства, обязаны сдать экзамен по русскому языку в филиале РУДН в Ташкенте и получить соответствующий сертификат, прибывая в Приморье с полным пакетом готовых документов.

Руководитель агентства также рассказал о начале сотрудничества с узбекскими учебными центрами. Работодатели могут заключать с ними договоры на подготовку конкретных специалистов, например, сварщиков или обработчиков рыбы по российским стандартам. При этом компании имеют возможность направлять своих представителей для приема экзаменов и оценки качества подготовки кандидатов. Сорокин пояснил, что этот механизм призван решить распространенную проблему, когда работодателям приходится обучать мигрантов с нуля за свой счет, рискуя потерять их в пользу других компаний после завершения подготовки.

Напомним, ранее в Приморье рассказали о новых ограничениях для трудовых мигрантов.