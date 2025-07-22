Миграция «под ключ»: как Приморье перекрывает кислород нелегалам

Важной частью системы является предварительный медицинский скрининг в Узбекистане, включающий тесты на ВИЧ, гепатиты и другие заболевания. Это позволяет отсеять непригодных к работе кандидатов еще до их выезда, сберегая их средства на бесполезную поездку (повторное медобследование проводится уже по прибытии в Россию). Кроме того, все мигранты, направляемые по линии агентства, обязаны сдать экзамен по русскому языку в филиале РУДН в Ташкенте и получить соответствующий сертификат, прибывая в Приморье с полным пакетом готовых документов.