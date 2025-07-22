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Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран готов к диалогу с США в непрямом формате

Аракчи отметил, что Иран открыт для переговоров, если США согласятся на взаимовыгодное решение.

Источник: Аргументы и факты

Иран готов вести переговоры с США, но пока лишь в непрямом формате, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.

«Мы открыты к диалогу. Переговоры непрямые на текущем этапе, но если они (американские власти — прим. ред.) готовы к взаимовыгодному решению, я согласен на диалог», — сказал глава МИД в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, в конце июня заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи сообщил, что Вашингтон через посредников проинформировал Тегеран о желании возобновить переговоры с иранскими властями. США также дали понять, что якобы не стремятся к смене режима в исламской республике.