Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран готов к диалогу с США в непрямом формате

Напомним, в конце июня заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи сообщил, что Вашингтон через посредников проинформировал Тегеран о желании возобновить переговоры с иранскими властями. США также дали понять, что якобы не стремятся к смене режима в исламской республике.