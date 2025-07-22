Трамп пригрозил новыми ударами по ядерным объектам Ирана

«Министр иностранных дел Аббас Арагчи об иранских ядерных объектах: “Повреждения очень серьезные, они разрушены”. Конечно, это так, как я и говорил, и мы сделаем это снова, если будет необходимо!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.