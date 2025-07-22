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Трамп пригрозил новыми ударами по ядерным объектам Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести новые удары по иранским ядерным объектам в случае необходимости.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности нанести новые удары по иранским ядерным объектам в случае необходимости. Это заявление прозвучало в ответ на слова министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, который подтвердил серьезные повреждения инфраструктуры после предыдущих атак.

«Министр иностранных дел Аббас Арагчи об иранских ядерных объектах: “Повреждения очень серьезные, они разрушены”. Конечно, это так, как я и говорил, и мы сделаем это снова, если будет необходимо!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Напомним, что правительство Ирана рассмотрит перспективу возобновления прямых переговоров с Соединенными Штатами, но лишь в том случае, если Вашингтон проявит равноправный подход. Об этом в интервью американскому телеканалу Fox News заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Ранее сообщалось, что США открыты к переговорам с Ираном.

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