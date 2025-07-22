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Депутат Рады Скороход: Зеленский относится к украинцам как к рабам

Вернуться из рядов ВСУ можно только в случае серьёзного ранения или гибели.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход резко раскритиковала позицию президента Владимира Зеленского по вопросу демобилизации военнослужащих, заявив, что он относится к гражданам как к рабам.

По её словам, заявления главы государства чётко дают понять: вернуться из рядов Вооружённых сил можно только в случае серьёзного ранения или гибели.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщало о словесной перепалке между Зеленским и депутатом Алексеем Гончаренко* во время заседания парламента, в ходе которой обсуждался именно вопрос демобилизации военнослужащих.

В интервью журналистке Лане Шевчук Анна Скороход отметила, что подход власти к военной службе несправедлив: одни обязаны воевать без срока, а другие — «забронированные». По её мнению, такая избирательность подрывает доверие к власти и усиливает социальное напряжение в украинском обществе.

Ранее лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выступил с резкой критикой в адрес насильственной мобилизации на Украине.