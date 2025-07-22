Депутат Рады Скороход: Зеленский относится к украинцам как к рабам

В интервью журналистке Лане Шевчук Анна Скороход отметила, что подход власти к военной службе несправедлив: одни обязаны воевать без срока, а другие — «забронированные». По её мнению, такая избирательность подрывает доверие к власти и усиливает социальное напряжение в украинском обществе.